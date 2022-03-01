Президент Зеленский посмертно наградил орденами десять военнослужащих николаевской бригады морской пехоты

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты.
Об этом свидетельствует соответствующий указ главы государства.
Орденом Данила Галицкого Зеленский наградил майора Доца Артема Валерьевича и лейтенанта Ямкового Максима Сергеевича.
Орденом «За мужество» ІІІ степени глава государства наградил матроса Алещенко Арсентия Васильевича, младшего сержанта Захарова Павла Николаевича, старшего матроса Мельника Александра Анатольевича, страшного матроса Назаряна Владлена Александровича, матроса Пащенко Наума Петровича, старшего матроса Токмана Максима Александровича, страшного матроса Федько Александра Александровича.
Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты полковнику Владимиру Баранюку.