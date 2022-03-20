В Николаевской и Херсонской областях среди оккупантов увеличивается количество «отказников», их запугивают репрессиями против родственников

В Херсонской и Николаевской областях увеличивается количество оккупантов, которые отказываются от дальнейшего участия в войне.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В Херсонской и Николаевской областях в оккупационных подразделениях, участвовавших в непосредственных боевых столкновениях с украинскими воинами, резко увеличивается количество так называемых «отказников». Увидев реальную силу защитников Украины и поняв свои ближайшие перспективы, оккупантов уже не интересует легкий заработок и возможность мародерства, которые обещали им перед вторжением в Украину.

Военная разведка Украины фиксирует рост отказов оккупантов от дальнейшего участия в войне. Осознавая свое будущее, «освободители» также массово обращаются к своим родственникам с просьбой помочь их возвращению домой. Командиры оккупационных подразделений пытаются изолировать «отказников», которые отказываются от дальнейшего участия в войне, от остального личного состава и держать их под охраной. Пугают уголовной ответственностью и репрессиями против родственников.

В то же время на территории страны-агрессора после обращения родственников «отказников» в воинские части их уверяют, что с солдатами все хорошо и они находятся на территории Крыма.