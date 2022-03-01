Мэр Харькова заявил, что в городе разрушено 972 здания и большинство – жилые дома: «Мы активно работаем с архитекторами и строителями для возрождения»

В Харькове по состоянию на 21 марта в результате обстрелов российскими оккупантами разрушено 972 здания. Из них большая часть - это многоэтажные жилые дома.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.
— На сегодня у нас 972 дома разрушены, из которых 778 жилые многоэтажные дома. То, что касается возрождения Харькова, сегодня мы активно работаем с архитекторами, строителями для возрождения города. У нас есть четкое понимание, что нужно будет делать. Конечно, работы предстоит очень много, - отметил Терехов.