В Беларуси заявили об отводе десантников от границ Украины

Министерство обороны Беларуси объявило об отводе десантников от украинской границы к месту постоянной дислокации.

Об этом сообщает белорусское Минобороны.

«Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задачи по усилению участков Государственной границы Республики Беларусь», – говорится в официальном сообщении.

Командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко поблагодарил личный состав за качественное выполнение поставленной задачи:

«Нам чужого не нужно, но и своей земли мы не отдадим. Вы с честью выполнили поставленные задачи по усилению охраны участков Государственной границы. Вы показали местным жителям, что они могут жить и спокойно трудиться на родной земле. Беларусь под надежной защитой!», - добавили в Минобороны.

Напомним, ранее в Минобороны Беларуси заявили, что у границ с Украиной расположены 5 БТГр – они якобы выполняют задачи разведки, патрулирования и обороны.