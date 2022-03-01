Николаевцев предупредили, что военнослужащие могут сбивать гражданские дроны

Мэр Александр Сенкевич предупредил николаевцев, что украинские военнослужащие будут сбивать гражданские дроны.

Об этом Сенкевич сообщил во время эфира в социальных сетях.

Связано это с тем, что гражданский дрон могут принять за вражеский.