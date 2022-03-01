Николаевцев предупредили, что военнослужащие могут сбивать гражданские дроны

Мэр Александр Сенкевич предупредил николаевцев, что украинские военнослужащие будут сбивать гражданские дроны.
Об этом Сенкевич сообщил во время эфира в социальных сетях.
Связано это с тем, что гражданский дрон могут принять за вражеский.
- Их очень много в последнее время развелось. И наши люди запускают дроны, чтобы понимать, где взрывы. Произошел взрыв, куча разных дронов летает. Очень трудно определить, что это за дроны, чьи они. Армейские, если будут видеть эти дроны, будут их сбивать, - сообщил Сенкевич.