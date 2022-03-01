В Южноукраинске несколько человек отравились суррогатным алкоголем – две 19-летние девушки скончались

В Южноукраинске девять местных жителей отравились алкоголем. Двое из них скончались.

Об этом идет речь в сюжете ЮУЭАС.

Компания молодых людей праздновала в Южноукраинске день рождения. В связи с тем, что в области из-за войны действует сухой закон и, соответственно, запрет на продажу алкогольных напитков, они купили алкоголь «с рук».

Вследствие его употребления двое 19-летних девушек умерли. Директор КНП «Южноукраинская многопрофильная городская больница» Сергей Лупов сообщил, что в больнице находятся пять человек с диагнозом – острое отравление суррогатным алкоголем. Это граждане от 19 до 40 лет. Из них трое были в реанимации, их уже перевели в терапевтическое отделение.

Медики подозревают отравление метиловым спиртом из-за особенностей симптоматики тошнота, ухудшение зрения, боль в мышцах, головокружение.

Полиция установила продавца алкоголя, ему сообщили о подозрении, рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения. По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 204 Уголовного Кодекса Украины.