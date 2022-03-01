В Николаеве областная варта остановила мужчину, который, будучи пьяным, сел за руль – его передали полицейским

В Николаеве мужчина ехал на автомобиле, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в Telegram-канале Николаевской областной варты.

Водителя остановили в микрорайоне Аляуды. Будучи за рулем, мужчина был пьян. Его передали полиции.

«Нарушитель - местный житель, решил пренебречь правилами и требованиями военного времени. На место происшествия прибыли полицейские, которым нарушитель был передан для принятия решения по поводу дальнейшей судьбы как самого злоумышленника, так и его автомобиля», - сказано в сообщении.

Отметим, в условиях военного времени у мужчины могут забрать автомобиль на нужды армии.

Напомним, вначале марта в Николаеве, ночью у трех водителей, которые были за рулем в состоянии алкогольного опьянения, изъяли автомобили для нужд военных.