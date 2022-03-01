На Киевщине пьяный русский оккупант убил мужчину и изнасиловал его жену – его подали в розыск

фото: архив В Киевской области, в одном из сел Броварского района российский оккупант убил мужчину и изнасиловал его жену.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова у себя на странице в Facebook.

«К нам поступает оперативная информация о половых преступлениях российских военных на оккупированных территориях и в «горячих точках». Прокуроры Киевщины установили военнослужащего РФ, убившего безоружного мужчину и неоднократно насиловавшего его жену», - написала Венедиктова.

Сообщается, что оккупант ворвался в частный дом, застрелил хозяина и изнасиловал его жену. При этом, угрожал ее малолетнему ребенку.

«В одном из сел Броварского района этот изверг ворвался в частный дом и застрелил хозяина. После этого пьяный оккупант вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием. Даже угрожал ее малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшим», - сообщила Ирина Венедиктова.

Оккупант уведомлен о подозрении в нарушении законов и правил войны. Он объявлен в розыск и в суд подано ходатайство о его задержании.

Напомним, в перехваченном разговоре оккупант рассказывает близким об убийстве украинских мирных жителей и больших потерях российской армии.