Оккупанты срывают начало посевной кампании по Украине – минируют местность, уничтожают технику аграриев

Украинские защитники продолжают оборонительную операцию против российских захватчиков, нанося противнику значительные потери. Враг обстреливает инфраструктуру мирных населенных пунктов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Россия, сорвав все сроки наступательной операции, продолжает рассматривать возможность оцепления отдельных группировок войск ВСУ для выдвижения очередных ультиматумов во время переговорного процесса. В то же время, оккупанты в нарушение норм международного гуманитарного права не прекращают огнем артиллерии, ударами ракет и авиации целенаправленное уничтожение инфраструктуры городов. А хаотическое минирование местности и уничтожение сельскохозяйственной техники, ставят под угрозу начало посевной кампании в отдельных регионах Украины», - говорится в сообщении.

На Волыни, Полесье, Северщине и Таврическом направлении в действиях врага перемен не зафиксировано.

На Слобожанском направлении, в городе Волчанск, оккупанты организовывали показательную раздачу «гумпомощи» местным жителям под личную подпись и при наличии паспорта гражданина Украины.

На временно занятых территориях Запорожской области противник пытается пополнить запасы топлива, отбирая его у гражданского населения и аграриев.