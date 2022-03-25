На Николаевщине продолжает расти заболеваемость COVID-19

В Николаевской области повышаются показатели заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки в Николаевской области зафиксировано 134 новых случая, из них 97 - в Николаеве.

Об этом сообщила начальница управление здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

Сейчас в Николаеве на стационарном лечении находятся 17 пациентов, 10 – с подозрением. Подтвержден диагноз у пяти детей.

Все заведения снабжены медикаментами, быстрыми тестами и кислородом.

Шамрай также отметила, что вакцины от COVID-19 есть в наличии. Проводятся также плановые прививки. Для вакцинации обращайтесь к своему семейному врачу и ЦПМСП.