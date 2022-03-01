Ассоциация ядерных регуляторов Европы призвала безотлагательно отремонтировать две поврежденные ЛЭП на ЗАЭС

Ассоциация ядерных регуляторов Европы (Western European Nuclear Regulators' Association, WENRA), проанализировав ситуацию по частичной потере внешнего электроснабжения Запорожской АЭС в результате военных действий в регионе, призвала немедленно обеспечить ремонт двух поврежденных линий электропередач.

Соответствующее заявление обнародовало Госатомрегулирование в своем Facebook.

Так, WENRA отметила необходимость обеспечить безотлагательный ремонт двух поврежденных линий электропередач 750 кВ Запорожской АЭС и призвала гарантировать физическую целостность линий электроснабжения, а также поставки топлива и других расходных материалов, запчастей для аварийных дизель-генераторов украинских АЭС.

«Военные действия рядом с ядерным объектом могут привести к неожиданным последствиям для безопасности ядерных установок. В частности, из-за повреждения и частичной потери внешних линий электропередачи значительно ослабляется надежность поставки электроэнергии в площадку Запорожской АЭС, а потеря электроснабжения реакторных установок и бассейнов выдержки отработанного топлива может привести к крайне негативным последствиям», - говорится в заявлении Ассоциации.

Напомним, российские войска захватили Запорожскую АЭС в ночь на 4 марта. Персонал станции продолжает работать, однако вынужден согласовывать свои действия с захватчиками. Кроме того, в первый день полномасштабного вторжения российскими войсками была захвачена Чернобыльская АЭС.