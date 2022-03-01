В районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов – из-за оккупантов спасатели не могут начать тушение

Из-за постоянных боевых действий в зоне отчуждения случился пожар. По состоянию на 27 сентября огонь охватил более 10 тысяч гектаров леса.

Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Всего неподалеку Чернобыльской атомной электростанции возник 31 пожар. Они вызывают повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха.

Поскольку зону отчуждения захватили российские военные, наши спасатели не могут взять пожар под контроль и начать тушение.

«Вследствие горения в атмосферу высвобождаются радионуклиды, которые переносятся ветром на значительные расстояния. Это грозит радиацией Украине, Беларуси и странам Европы», – предупредила Людмила Денисова.

Контроль и тушение пожаров невозможны из-за захвата зоны отчуждения русскими войсками.

Из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся, что может вызвать сверхмасштабные пожары, с которыми трудно справиться даже в мирное время.

Пламенем могут быть охвачены хранилища отработанного ядерного топлива и хранилища ядерных отходов, которые находятся на территории Чернобыльской зоны.

«Обращаюсь в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) как можно быстрее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, чтобы предотвратить непоправимые последствия не только для Украины, но и для всего мира. Предотвратить катастрофические последствия можно только путем немедленной деоккупации русскими войсками территории. Поэтому призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры по усилению давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины и деоккупации зон повышенной опасности», - призвала Денисова.

Напомним, что еще 24 февраля российские оккупанты все же захватили территорию Чернобыльской АЭС. Также сообщалось, что после захвата российскими войсками ЧАЭС в зоне отчуждения повысился радиационный фон.

Как известно, 9 марта сообщили, что из-за вражеских действий полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что резервные генераторы обеспечат питание ЧАЭС на 48 часов, по истечению этого времени возникнет угроза утечки радиации.

В «Укрэнерго» просили врага прекратить обстрелы, чтобы восстановить электропитание ЧАЭС и заявили, что в помощи белорусской стороны не нуждаются.

Также сообщалось, что в ГУР Минобороны заявили, что Путин готовит теракт на ЧАЭС. 12 марта стало известно, что поврежденную инфраструктуру ЧАЭС ремонтируют.