В Николаевской области за сутки зафиксировали 193 новых случаев Covid-19

За сутки, 27 марта, позитивный результат на коронавирусную инфекцию получили 82 николаевца, а также 111 жителей области.

Об этом сообщили в управление здравоохранения Николаевского горсовета.

За все время пандемии в Николаеве зафиксировали 88 421 случай Covid-19, по области - 151 531. Среди которых выздоровели 223,5 тысячи людей, умерли – 5593.

На сегодняшний день, в Николаевской области болеет 6617 человек, 4175 из них – жители города Николаев.

На стационарном лечении сейчас находятся 18 человек, 14 из них – с подтвержденным диагнозом Covid-19, у 4 пациентов подозрение на вирус.