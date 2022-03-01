В Николаевской области разыскивают несовершеннолетнюю девочку, которая ушла из дома и не вернулась домой

Отделением полиции №2 Первомайского районного отдела полиции разыскивается Жухевич Анастасия Андреевна 2007 года рождения, жительница Первомайского района (Врадиевской территориальная община), которая около 10:00 утра 28 марта ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Приметы: рост около 160 см, крепкого телосложения, волосы темно-рыжие до плеч, глаза карие.

Была одета в фиолетовую куртку в клетку с капюшоном, черные джинсы, красный свитер, черные кроссовки с белой подошвой.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции №2 Первомайского РПП по адресу: c. Врадиевка, ул. Героев Врадиевщины, 22 или по телефонам (093)540-88-47, (096)920-22-21, (068)082-44-13, 102.