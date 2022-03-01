Евросоюз вслед за странами G7 отказался оплачивать российский газ в рублях

Европейский союз участвовал в обсуждении группой стран G7 вопроса об оплате российского газа в рублях, и отказался это делать, сказав, что выводы «Большой семерки» относятся и к ЕС.

Об сообщил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер.

— Наша позиция - такая же, как и у G7, — заявил пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, как будет реагировать Евросоюз на распоряжение президента рф путина принимать оплату за экспорт российского газа только в рублях.

Комментируя состоявшееся накануне совещание министров энергетики государств «Большой семерки», на котором была представлена Еврокомиссия, Мамер сказал, что участники обсуждения «отвергли это требование» российской стороны оплачивать поставки газа в рублях.