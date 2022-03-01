За последнюю неделю девять стран заявили о высылке российских дипломатов – их обвиняют в шпионаже и объявили персонами нон-грата

Помимо остальных стран, 29 марта МИД Нидерландов также заявил о высылке 17 российских дипломатов. Отметим, что за последнюю неделю началась волна «дипломатических войн», большинство стран высылают российских дипломатов, обвиняя в шпионаже и объявляя их ерсонами нон-грата

Об сообщает глава МИД Нидерландов Вопке Хукстру и другие.

Рассказывается, что основанием для высылки стала информация от служб общей и военной разведки и безопасности о том, что эти лица тайно осуществляют разведывательную деятельность под дипломатическим прикрытием.

Как известно, сразу несколько стран, включая Болгарию, а также балтийские государства, в том числе Словакия, Эстония, Латвия, Литва, заявили в пятницу, 18 марта, о высылке ряда российских дипломатов. Так, в МИД Болгарии сообщили, что объявили 10 российских дипломатов персонами нон грата. Им предоставлены 72-часа для выезда из страны. При этом польские власти составили список из 45 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже, они уже покинули Польшу. Также Северная Македония объявляла пять российских дипломатов персонами нон-грата. Бельгия вслед за Нидерландами также высылает российских дипломатов — 21 человека.