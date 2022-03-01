Из-за войны с россией Украина потеряла до 40% металлургических мощностей

Гендиректор горно-металлургического холдинга «Метинвест» Юрий Рыженков заявил, что в связи с вторжением россии Украина потеряла 30-40% металлургических мощностей.

Об этом рассказал в интервью телеканалу «Украина 24».

Юрий Рыженков отметил, что на Мариуполь приходится треть всего стального производства Украины и в самом начале войны все заводы были остановлены.

— То есть, Украина на сегодня потеряла контроль порядка над 30-40% своих металлургических мощностей, – сказал он.

Рыженков также уверен, что мариупольские заводы обязательно будут восстановлены после того, как российские войска выгонят с города и Украины в целом. На запуск предприятий понадобиться пару месяцев, но такие сроки реальны, если имущество будет повреждено не сильно. При этом, необходимо понимать, что для начала нужно будет вернуть в город работников, которые уже выехали, а также восстановить их дома и инфраструктуру.

— Это наша позиция: мы всегда, во все годы работали исключительно по украинским законам, в украинском правовом поле и системе налогообложения. Для того, чтобы заводы работали, там должен быть украинский суверенитет, - заявил Рыженков.

При этом, он уверен, что если город и окажется под оккупацией россии, то запустить предприятия она не сможет. Также Рыженков отметил, что на сегодняшний день сам город, так и два металлургических завода, находятся под контролем вооруженных сил Украины.