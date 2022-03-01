Верещук требует от Совбеза ООН немедленно демилитаризировать ЧАЭС, потому что боеприпасы оккупантов могут сдетонировать в любой момент и будет катастрофа

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук требует от Совбеза ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения ЧАЭС и введение туда специальной миссии ООН для устранения риска повторения ядерной катастрофы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Вице-премьер-министр отметила, что взрыв на военных складах под российским городом Белгород в очередной раз показал чрезвычайный уровень опасности, которую несут россияне в своем непрофессиональном обращении с взрывоопасным оружием. А учитывая тот факт, что российские оккупанты создали огромный склад боеприпасов в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС, которые могут сдетонировать в любой момент. А это грозит колоссальной экологической катастрофой, жертвами которой рискуют стать сотни миллионов жителей Европы.

«Ситуация в Белгороде – это пример типичного для россиян пренебрежения техникой безопасности и массового использования опасных и непригодных боеприпасов времен Второй мировой войны. Лишь вчера Генштаб ВСУ предупреждал об угрозе детонации боеприпасов, – обратила внимание Ирина Верещук.

В связи с этим, российские оккупанты должны как можно быстрее вывести войска из Чернобыльской зоны.