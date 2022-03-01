Двое граждан Украины стали жертвами теракта в Израиле

В результате стрельбы в городе Бней-Брак в Израиле погибли пять человек, из них двое – граждане Украины.

Об этом сообщает The times of Israel.

Вечером во вторник, 29 марта, стрелок, вооруженный штурмовой винтовкой, открыл огонь по мирным гражданам в двух местах. На одной улиц ха-Шнайм он застрелил троих людей. Вскоре террорист переместился на улицу Герцля, где убил еще двоих.

К этом времени, полиция уже получила несколько сообщений и вскоре они прибыли на место происшествия. Двое полицейских открыли огонь по нападавшему, в результате чего террорист был убит.

По данным полиции, среди погибших были два гражданина Украины возрастом 23 и 32 года.

«В результате произошедшего нападения в городе Бней-Брак 29 марта два случая гражданина Украины. Украинцы долгое время жили в Израиле, оба жителя Черновицкой области», - сказал спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Предполагается, что террористом, устроившим стрельбу в Бней-Брак, является 26-летний палестинец Диа Хамарша. Известно, что ранее он отбывал шестимесячный тюремный срок в Израиле за торговлю оружием и членство в террористической организации ФАТХ.