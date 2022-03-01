На Николаевщине пожары охватили 21 гектар – поджигателей будут наказывать как диверсантов

На Николаевщине в течение суток 30 марта спасатели потушили 8 пожаров, которые вызвали неосторожное обращение с огнем и умышленные поджоги.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, 4 пожара камыша, сухой травы и кустарников случились в Первомайском районе, по одному в Баштанском районе, в Вознесенске и в Николаеве. Пожары распространились на общую площадь более 21 гектара. Наибольший ущерб огонь нанес в селе Токаревка Кривоозерской территориальной общины. Он уничтожил два хозяйственных здания.