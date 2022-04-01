На Николаевщине столкнулись грузовик и микроавтобус – пострадали два человека

В Баштанском районе вечером 31 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и микроавтобуса. Пострадали два человека.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
«В 20:15 вблизи села Добрая Воля Новобугской территориальной общины Баштанского района в результате лобового столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля пострадали двое мужчин, которые с травмами разной степени госпитализированы в больницу. Спасательные работы не проводились», – говорится в сообщении.