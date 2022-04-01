На Николаевщине столкнулись грузовик и микроавтобус – пострадали два человека

В Баштанском районе вечером 31 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и микроавтобуса. Пострадали два человека.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.