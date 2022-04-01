В центре Николаева перевернулся кроссовер, в который врезался микроавтобус

В Николаеве в пятницу, 1 апреля, на пересечении улиц Лягина и Потемкинской в результате столкновения с микроавтобусом Peugeot Boxer перевернулся автомобиль Subaru Forester.

Об этом сообщают «Новости-N».

Микроавтобус, ехавший по улице Лягина, на перекрестке не пропустил кроссовер, двигавшийся по улице Потемкинской. От полученного удара Forester перевернулся на крышу.

В результате ДТП пострадал водитель кроссовера. С места происшествия его увезла скорая. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно.