Николаевцев призвали не разбирать вражеские снаряды – в больницы уже попало несколько человек

В Николаеве несколько человек попали в больницу после того как пытались разобрать снаряды оккупантов.

Об этом рассказала глава управления охраны здоровья Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

Шамрай в больнице пообщалась с 17-летним подростком, который разбирал снаряд и получил крайне тяжелое ранение бедра. Ему предстоит долгое лечение. В другой больнице находится несколько пациентов, которые также разбирали снаряды.