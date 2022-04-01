Николаевцев призвали не разбирать вражеские снаряды – в больницы уже попало несколько человек

В Николаеве несколько человек попали в больницу после того как пытались разобрать снаряды оккупантов.
Об этом рассказала глава управления охраны здоровья Николаевского городского совета Ирина Шамрай.
Шамрай в больнице пообщалась с 17-летним подростком, который разбирал снаряд и получил крайне тяжелое ранение бедра. Ему предстоит долгое лечение. В другой больнице находится несколько пациентов, которые также разбирали снаряды.
- Им было интересно или они хотели достать какой-то металл. Очень вас прошу, не делайте этого. Вы бессмысленно потеряете жизнь, а в этой ситуации главное – выжить. Подумайте про своих детей и родителей, не оставляйте без присмотра своих детей, чтобы они не подходили к боеприпасам, - сказала Шамрай.