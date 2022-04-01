На Николаевщине Range Rover слетел с дороги в дерево – водителя деблокировали спасатели

В Вознесенском районе 1 апреля Range Rover слетел в кювет и столкнулся с деревом. Водителю понадобилась помощь.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Инцидент произошел на автодороге «Братское-Николаевка» примерно в 13:40.

Внедорожник слетел в кювет и столкнулся с деревом, в результате чего водитель заблокирован конструктивными элементами транспортного средства.

Дежурный караул 10-й государственной пожарно-спасательной части с помощью гидравлического инструмента деблокировал пострадавшего и передал его медикам.