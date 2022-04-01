Из-за войны в Украине не работает половина аптек, также нарушена цепочка медицинских поставок

В Украине закрылась половина аптек, а многие медработники уволились или не могут выполнять свои обязанности.

Об этом в Twitter сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Также в отчете ВОЗ говорится, что около 1000 медицинских учреждений находятся в непосредственной близости от зон боевых действий, что делает оказание помощи людям почти невозможным.

В связи с этим, доступ украинцев к лекарствам, медицинским учреждениям и медицинским работникам ограничен или отсутствует. В ВОЗ подчеркнули, что война затрудняет получение базовых медицинских услуг населением.

Из-за активных боевых действий нарушены цепочки медицинских поставок, что создает чрезвычайную угрозу для людей с хроническими и тяжелыми заболеваниями, которые требуют регулярного лечения и курсов лекарств.

В частности, за 5 недель войны ВОЗ доставила медпомощь для полумиллиона людей.