В московсковской Балашихе ночью сгорели автомобили, принадлежащие сотрудникам ФСБ

Ночью, со 2 на 3 апреля, сгорели автомобили, принадлежавшие сотрудникам Центра специального назначения ФСБ (воинская часть 35690, Балашиха Московской области).

Об этом сообщил журналист Денис Казанский со ссылкой на источники, приближенные к украинской разведке.

По его словам, владельцами автомобилей были представители руководящего состава ЦСП ФСБ. На видео видно, что одновременно загорелись как минимум четыре автомобиля.

Он добавил, что за последнее время все чаще фиксируют умышленные поджоги автомобилей российских чиновников и военных. Недавно сгорели авто военных 82-й радиотехнической бригады из Смоленской области и 95-й радиотехнической бригады из Смоленской области.

Российские военные сообщают об угрозах физической расправы, если они согласятся участвовать в войне против Украины. Кто именно угрожает российским военным, журналист не сообщил.