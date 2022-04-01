В центре Николаева сгорела «Волга»

В центре Николаева в воскресенье, 3 апреля, загорелся автомобиль ГАЗ «Волга».

На месте побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Автомобиль почти моментально охватило огнем. Также существовала угроза взрыва газового баллона в багажнике, но сотрудники ГСЧС охладили емкость и через несколько минут полностью ликвидировали пожар.

«Волга» полностью уничтожена огнем.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек, ему предоставляли помощь прибывшие медики.

Отметим, что пожар машины совпал с моментом, когда город начали обстреливать оккупанты из РСЗО. Точные причины пожара автомобиля еще устанавливаются.

Кроме медиков и спасателей на место также прибыли сотрудники полиции, мэр Александр Сенкевич со своим советником Михаилом Талпой.