«Ущерба на 874 миллиарда гривен»: В Украине с начала войны разрушены более 23 тысяч километров дорог

В результате российской агрессии и активных боевых действий на территории Украины были разрушены более 23 тысячи километров дорог. Предварительные убытки составляют 874 миллиарда гривен.

Об этом первый заместитель председателя «Укравтодора» Андрей Ивко сообщил во время брифинга Ukraine Media Center.

— На 3 апреля у нас разрушено 23 тысячи километров дорог по всей Украине и 273 искусственных сооружения. Это мосты, путепроводы и тому подобное. Общая сумма ущерба, которую мы уже подсчитали, - это 874 миллиарда гривен, - отметил Ивко.

Наибольшие разрушения зафиксированы на востоке, юге и части территории севера Украины. Дорожную инфраструктуру больше всего разрушают ракетные обстрелы со стороны россии.