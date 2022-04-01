«Тысячи людей убиты и замучены, с отрубленными конечностями, изнасилованные женщины, убитые дети... Это геноцид»: Зеленский посетил освобожденную Бучу

Президент Украины в понедельник, 4 апреля, посетил Бучу, которую недавно освободили украинские войска.

Видео визита опубликовал Офис Президента Украины.

– Вы видите, что произошло. Тысячи людей убиты и замучены: с отрубленными конечностями, изнасилованные женщины, убитые дети. Я думаю, что это больше, чем…. Это геноцид, – сказал Президент Украины во время общения с журналистами.

Он также прокомментировал встречи украинской и российской делегаций в Турции, отметив, что страна-агрессор затягивает переговоры, что вредит странам.

– Я скажу, что чем дольше будет российская федерация затягивать процесс встречи, то тем хуже и для них, и для этой ситуации, этой войны. С каждым днем, когда заходят наши войска и деоккупируют территории, то вы видите, что происходит. Очень сложно разговаривать, когда ты видишь, что они тут натворили. И там находятся люди в бочках, в погребах, задушены, замучены. Я считаю, что им нужно, если есть чем думать, то думать быстрее, – сказал он.