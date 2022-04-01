Обломки вражеской ракеты повредили резервуары с амиаком на Тернопольщине – загрязнена река, но последствия не критичны

В Тернопольской области из-за падения обломков вражеской крылатой ракеты в ночь на вторник повреждено 6 резервуаров с органическими удобрениями, произошла утечка химикатов.

Об этом сообщает Тернопольская ОВА.

«Ночью на территории Тернопольщины, в Кременецком районе, силами ПВО была сбита крылатая ракета. Ее обломки повредили 6 резервуаров с органическими удобрениями, в результате чего произошла утечка химикатов, основной составляющей которых является аммиак. Уже через несколько часов удалось устранить утечку. Специалисты Тернопольского лабораторного центра периодически производят обследование окружающей среды», - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что также произошло загрязнение воды в реке Иква. Поэтому жителям населенных пунктов вблизи реки рекомендовано ограничить употребление воды из колодцев. В населенные пункты доставляют питьевую воду.

В то же время, глава Тернопольской ОВА Владимир Труш в Telegram сообщил, что экологические последствия не являются критическими. По прогнозам экологов, в течение трех-четырех дней ситуация стабилизируется.

Напомним, 5 апреля в Рубежном российские оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой, из-за чего произошел выброс химического вещества.