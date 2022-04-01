Министр энергетики Украины заявил, что некоторые шахты, разрушенные в результате обстрелов оккупантов, восстановить не получится

В результате полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины происходит уничтожение оккупационными войсками угольных шахт и газовых месторождений.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По словам министра, есть шахты, которые невозможно будет восстановить.

«Есть шахты, которые мы уже не восстановим. Происходит их затопление, и возможности вернуть их к работе нет. Это шахта «Золотая» в Луганской области, а также «Тошковская», которая находится в этом же регионе – они попали под сильные обстрелы, из-за которых прервалось электрообеспечение», - отметил министр.

Министр также отметил, что сейчас нарушена логистика и добыча угля уменьшилась. Не работает шахта «имени Сургая» в Донецкой области, потому что люди сидят в бомбоубежищах, и у них нет возможности подняться. Также есть повреждения на газовых месторождениях – на Олышевском месторождении в Черниговской области.