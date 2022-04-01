В Италии подожгли виллу российского пропагандиста Соловьева, выступающим за войну рф против Украины

В Италии неизвестные попытались совершить пожар на одной из вилл на озере Комо, принадлежащей российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Об этом сообщает агентство Аnsa.

Пожар возник рано утром, однако пожар заметили прохожие и вызвали пожарных, которые оперативно ликвидировали возгорание. Отмечается что, для разжигания огня неизвестные использовали шины.

У итальянских стражей порядка есть записи с видеокамер. Согласно первоначальному расследованию, инцидент был умышленным действием.

Правоохранители предполагают, что это была демонстративная акция, нанесшая ограниченный ущерб вилле Соловьева в Ловено-ди-Менаджо. Огонь горел на шинах за пределами находящегося на реконструкции здания.

Кроме того, надписи против Соловьева и российской войны в Украине нашли на другой вилле российского пропагандиста в Пьянелло-дель-Ларио, на озере Комо, в нескольких километрах к северу от Менаджо.

Напомним, что ранее Зеленский пообещал наказание российским военным преступникам и пропагандистам.