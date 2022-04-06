Житель Николаевщины погиб из-за неосторожности при курении

В поселке Константиновка Южноукраинской громады во время пожара погиб 33-летний мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасателям сообщили о плотном задымлении в жилом доме. При проведении разведки пожарные в одной из комнат обнаружили тело погибшего мужчины. Как выяснилось, задымление вызвало неосторожное обращение с огнем хозяина дома (курение).

Кроме того, в Кривом Озере также произошел пожар в жилом доме. К пожару привело нарушение правил безопасности во время эксплуатации печного отопления. Огонь уничтожил балки перекрытия. В еще одном случае в Николаеве потушили пожар каркаса грузопассажирского автомобиля Volkswagen T5.