В центре Николаева столкнулись Mazda и ВАЗ – пострадали четыре человека

Вечером 6 апреля на пересечении проспекта Центрального и улицы Садовой в Николаеве столкнулись автомобили Mazda CX-5 и ВАЗ-21099.
Об этом сообщают «Новости-N».
«Лада» ехала по улице Садовой со стороны улицы Большой Морской в направлении Чкалова и на перекрестке не пропустила Mazda, которая ехала по проспекту. От полученного бокового удара ВАЗ отлетел к бордюру и перевернулся. В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель и два пассажира «Лады», а также женщина-водитель Mazda. На момент ДТП светофор на перекрестке улицы Садовой и проспекта не работал.
ДТП прокомментировал мэр Николаева Александр Сенкевич во время эфира в социальных сетях, он пообещал, что у нарушителей ПДД будут отбирать автомобили.
- Водители, вспоминайте ПДД! В городе есть знаки и светофоры, если нет светофоров – обращайте внимание на знаки. Как только у нас отключают светофоры на ночь, то начинается апокалипсис. Ехали-ехали, все было нормально, тут отключают светофоры и все, едут напрямик. Сегодня на пересечении Садовой и проспекта Центрального произошло ужасное ДТП. Один из автомобилей сжало, как бумажку. Это с какой скоростью нужно ехать, чтобы такое произошло? Это не на трассе было, а в городе. В ближайшее время планируем включить камеры по городу, которые будут фиксировать скорость. Поэтому мы будем отбирать автомобили, находить и изымать, - сказал Сенкевич.