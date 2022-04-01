В центре Николаева столкнулись Mazda и ВАЗ – пострадали четыре человека

Вечером 6 апреля на пересечении проспекта Центрального и улицы Садовой в Николаеве столкнулись автомобили Mazda CX-5 и ВАЗ-21099.

Об этом сообщают «Новости-N».

«Лада» ехала по улице Садовой со стороны улицы Большой Морской в направлении Чкалова и на перекрестке не пропустила Mazda, которая ехала по проспекту. От полученного бокового удара ВАЗ отлетел к бордюру и перевернулся. В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель и два пассажира «Лады», а также женщина-водитель Mazda. На момент ДТП светофор на перекрестке улицы Садовой и проспекта не работал.

ДТП прокомментировал мэр Николаева Александр Сенкевич во время эфира в социальных сетях, он пообещал, что у нарушителей ПДД будут отбирать автомобили.