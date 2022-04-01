В центре Николаева на перекрестке столкнулись две легковушки – одно авто перевернулось

В Николаеве в четверг, 7 апреля, на улице Потемкинской произошло дорожно- транспортное происшествие при участии двух легковых автомобилей, в результате чего одно авто перевернулось.

Соответствующие фотографии опубликовал Александр Шевченко.

Инцидент произошел на пересечении улиц Лягина и Потемкинской. Предположительно, автомобиль Renault ехал по улице Потемкинской в направлении Московской, а другой автомобиль по второстепенной улице Лягина.

В результате столкновения одна из легковушек перевернулась. О пострадавших на данный момент неизвестно, транспортные средства получили механические повреждения.

Напомним, что ранее на этом же перекрестке в центре Николаева перевернулся кроссовер, в который врезался микроавтобус.