«Русал» владельца НГЗ Дерипаски первым из российских компаний призвал расследовать зверства в Буче, но придержался нейтральной позиции

Российский производитель алюминия «Русал» олигарха Олега Дерипаски первой из российских компаний призвал к тщательному и беспристрастному расследованию военных преступлений в Буче.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании, передает «Экономическая правда».

Как известно, после освобождения расположенных вблизи Киева городов Ирпеня, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами. Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но и лидерые вропейских государств .

3 апреля Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что более 400 тел погибших увезли из освобожденной от оккупантов Киевщины. При этом, по ее словам, в Бородянке ситуация по гражданским жертвам российских карателей хуже всего.

«Сообщения из украинского города Буча нас шокировали. Мы считаем, что это преступление должно быть тщательно расследовано», – заявил председатель совета директоров Rusal Бернар Зонневельд.

«После выхода военных РФ из украинской столицы и близлежащих районов стало известно о резне гражданского населения в Буче. Киев обвинил Россию в убийствах, основываясь на показаниях свидетелей и данных независимых журналистов. Москва заявила, что резню устроили украинские войска», - напоминает издание.

«Несмотря на жестокость происходящих в Украине событий, подобные инциденты делают эту страшную трагедию еще более травматичной. Мы все желаем скорейшего прекращения этого братоубийственного конфликта, разрушающего жизнь, семьи и целые города. И мы хотим, чтобы виновны за такие преступления были должным образом наказаны», – заявил Зонневельд.

«Самый крупный в мире производитель алюминия за пределами Китая, «Русал», был одной из компаний, наиболее пострадавших от международных санкций против России, даже несмотря на то, что он не подпадал под ни одно из текущих ограничений. Один из крупнейших экспортеров алюминия в Европу потерял доступ к сырью из Австралии, запретившему экспорт в Россию, что повлияло на пятую часть потребностей «Русала» в глиноземе», - пишет FT.

При этом в заявлении, выпущенном еще 6 апреля, не содержатся конкретные обвинения в адрес той или иной стороны в связи с событиями в Буче.

Напомним, что российский олигарх Олег Дерипаска является конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод», о чем свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц Украины.

Он также заявлял, что война против Украины пройдет за счет россиян: «Это реальный кризис». Позже Дерипаска прогнозировал, что Россию ждет жесточайший кризис минимум на три года из-за событий на Украине.

Также из-за проблем, которые принесла развязанная Путиным война, российский олигарх Дерипаска приостановил работу НГЗ.