На Николаевщине спасатели потушили четыре пожара – два из них случились в частном секторе

В Николаевской области за сутки, 7 апреля, спасатели потушили четыре пожара.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В селе Баловное и в Николаеве сотрудники ГСЧС спасли от пожаров жилой дом и двухкомнатную квартиру. Пострадавших нет.

Также спасатели ликвидировали два возгорания на открытых территориях в Первомайске и Первомайском районе. Пожар сухой травы потушили на общей площади 7,5 гектаров.

Еще один пожар автомобиля Daewoo Lanos в селе Антоновка Баштанского района местные жители потушили до приезда спасателей.