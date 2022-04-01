Российских военнослужащих, которые окапывались в Рыжем лесу возле ЧАЭС, ожидает лучевая болезнь, – Энергоатом

Руководитель Энергоатома Петр Котин посетил один из участков Рыжого леса в Чернобыльской зоне, где российские оккупанты копали траншеи. Уровень радиации в этих местах просто зашкаливает.

Об этом сообщает Энергоатом.

«Показатель внешнего облучения (гамма-фон) в местах замера составлял 3,2 – 4 мкЗв/час (микрозиверт в час), что в 10-15 раз превышает норму. Один из показателей, формирующий внутреннее облучение, полученное оккупантами от поверхности почвы (Бета загрязнение), в местах замера составлял по 90 Sr, что в 160 раз больше нормы. Другим фактором внутреннего облучения является Альфа загрязнение, которое формируется в результате разбросанных на этом участке Рыжего леса фрагментов облученного ядерного топлива, графитовой кладки и т.д. Эти фрагменты сейчас расположены на глубине 40-80 см, оккупанты же копали и глубже», - говорится в сообщении.

Таким образом, всех оккупантов, которые почти 30 дней базировались и копали в Рыжем лесу, ожидает лучевая болезнь разных степеней тяжести, резюмировали в Энергоатоме.



Напомним, жителям белорусского Брагина рекомендовали избегать контактов с размещенными там российскими оккупантами, ранее покинувшими Чернобыльскую зону отчуждения в Украине.