В некоторых районах Николаева из-за проблем с электричеством может отсутствовать вода

В течение суток в некоторых районах города будут перебои с водоснабжением.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».

«Причина – сейчас проводятся работы по переводу питания насосов, задействованных в подаче воды, на резервные линии электроснабжения в связи с частыми перебоями в предыдущие недели. Это делается для того, чтобы в дальнейшем обеспечить горожан бесперебойным водоснабжением и водоотводом вопреки военным действиям», – пояснили на предприятии.

Мэр Николаева Александр Сенкевич попросил горожан без паники относится к работам, которые стараются провести как можно быстрее.