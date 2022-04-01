На «Николаевводоканале» заявили, что технически сложно восстановить водоснабжение, поэтому работы продлятся и завтра

На КП «Николаевводоканал» уведомили, что сегодня водоснабжение в домах горожан не появится.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Сегодня, к сожалению, водоснабжение в ваши дома мы не сможем восстановить. Не так-то легко, как кажется, сделать все технически. Наши бригады будут работать и завтрашний день», - говорится в сообщении.

При этом, на предприятии заверили, что не оставят горожан в таком затруднительном положении и отметили, что у руководства есть резервный план действий, но делают все возможное, что не пришлось его применять.

Напомним, что николаевцам еще 12 апреля сообщили, что в некоторых районах города будут перебои с водоснабжением. Изначально обещали, что без воды люди будут сутки. 13 апреля сообщили, что работы по восстановлению водоснабжения еще продолжаются. В частности, мэр Сенкевич заявил, что водоснабжение в Николаеве могут восстановить завтра или в пятницу.