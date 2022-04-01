Водопровод поврежден, место аварии в зоне боевых действий, - Сенкевич о проблеме с водой в Николаеве

Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, почему в городе нет водоснабжения. В результате боевых действий поврежден водопровод, который поставляет в Николаев воду, доступа к месту аварии сейчас нет.

Об этом Сенкевич сказал во время прямого эфира в социальных сетях.

- Как и вы, сегодня также не имею отдельного, дополнительного, резервного места, где можно брать воду, специально для городского головы. Скажу, чтобы вы знали, чтобы никто не перекручивал. По хронологии – 12 апреля, во вторник, у нас возникла проблема с электроснабжением насосов. Вода пропала в некоторых районах, еще в некоторых была, но под малым давлением. Я сразу сообщил вам об этом на страницах, что нужны сутки для решения ситуации. Наши работники «Николаевводоканала» и «Николаевоблэнерго» перевели работу насосов на наземную линию. Мы даже успели проверить их работу, все было хорошо, но ночью, 13 апреля мы обнаружили другую проблему – это порыв сети.

- Сразу работники водоканала начали осматривать трассу и за это время её проверили со стороны Николаевской области до места боевых действий. Мы обнаружили, что вследствие боевых действий или попадания чего-то была повреждена труба на территории, которая находится в зоне боевых действий. Там опасно, туда у нас сейчас доступа нет. Поэтому быстро восстановить водоснабжение невозможно, - сказал Сенкевич.

- Я не говорю, какая ситуация может возникнуть, но вот такая ситуация сегодня сложилась. У нас война, враг следит за каждым моим словом, поэтому не могу всего говорить. Параллельно мы консультируемся с военными, как добраться и ремонтировать эту трубу. Но мы готовились к этому, наверное, с первого дня войны. Мои коллеги не дадут мне соврать, мы провели совещания и составили план действий, - сказал мэр.

По его словам, в медучреждениях оборудовали 8 скважин, из них работают три, еще пять запустят.

- Где жители города получат воду? Завтра водоканал начнет развозить техническую воду. Фактически это питьевая вода, но ее не можно пить сырой, ее нужно кипятить. Время и место раздачи воды я вам напишу в посте после эфира. Также мы обратились к тем предприятиям, у которых есть резервуары воды, надеюсь на их сотрудничество. Также благодарю те предприятия, которые развозят воду.