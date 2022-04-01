В Житомирской области на 17-летнего юношу упали футбольные ворота: парень умер

15 апреля в городе Радомышль на 17-летнего юношу во время игры в футбол упала рама футбольных ворот. От полученных травм парень скончался на месте.

Об этом на своём сайте сообщает Нацполиция области.

В сообщении говорится, что во время игры в футбол юноша подтягивался на перекладине металлических ворот для игры в мини-футбол. Конструкция не выдержала и упала на парня, получившего травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Еще один случай с футбольными воротами полицейские зарегистрировали также 15 апреля в селе Малый Браталов Любарской общины. 37-летний мужчина вместе с сыном пришел на стадионе. При выполнении подъема с переворотом на футбольных воротах те перевернулись и упали на 7-летнего мальчика. Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в местную больницу, где медики продолжают оказывать ребенку помощь.

А 13 апреля в реанимационное отделение Новоград-Волынской больницы доставили 12-летнего жителя Стриевской общины. Подросток вместе с друзьями развлекался на берегу реки, качаясь на самодельной тарзанке. На качелях оборвалась веревка и парень упал. Дома он пожаловался родителям на плохое самочувствие, после чего его отвезли в больницу. Медики диагностировали разрыв селезенки и прооперировали подростка. Сейчас состояние парня – средней тяжести.

Полицейские выясняют обстоятельства всех трех случаев и просят взрослых проводить разъяснительную работу со своими детьми.