В зоне отчуждения восстановили электропитание хранилища отработанного ядерного топлива

«Энергоатом» восстановил электропитание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. Началась настройка оборудования для нормальной работы ЦХОЯТ.

Об этом сообщает пресс-службу « Энергоатома» .

«16 апреля было восстановлено электропитание одного из ядерных объектов «Энергоатома» Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. Началось настройка оборудования и приборов для его нормальной работы», - говорится в сообщении.

Напомним, что еще 24 февраля российские оккупанты все же захватили территорию Чернобыльской АЭС. Также сообщалось, что после захвата российскими войсками ЧАЭС в зоне отчуждения повысился радиационный фон.

Как известно, 9 марта сообщили, что из-за вражеских действий полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что резервные генераторы обеспечат питание ЧАЭС на 48 часов, по истечению этого времени возникнет угроза утечки радиации.

В «Укрэнерго» просили врага прекратить обстрелы, чтобы восстановить электропитание ЧАЭС и заявили, что в помощи белорусской стороны не нуждаются.

Также сообщалось, что в ГУР Минобороны заявили, что Путин готовит теракт на ЧАЭС. 12 марта стало известно, что поврежденную инфраструктуру ЧАЭС ремонтируют.

31 марта оккупанты подписали акт, согласно которому якобы «охраняли» ЧАЭС, но теперь эти полномочия передали персоналу станции.

Позже сообщалось, что российские оккупанты разворовали имущество Чернобыльской АЭС и уничтожили архив.

Также известно, что российских военнослужащих, которые окапывались в Рыжем лесу возле ЧАЭС, ожидает лучевая болезнь.