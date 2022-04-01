Николаевские пожарные спасли на пожаре дедушку и его 5-летнего внука

В воскресенье, 17 апреля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре квартиры на втором этаже двухэтажного жилого дома в Николаеве.

Об этом сообщает ГСЧС.

Прибывшие на место пожара спасатели выяснили, что из окна дома просят о помощи дедушка и его пятилетний внук. С помощью выдвижной стремянки пожарные помогли им спуститься вниз.

Пожар ликвидировали через 4 минуты после того, как был локализирован. Отмечается, что причина возгорания устанавливается.

Для тушения пожара привлекались 11 спасателей и 3 единицы техники. Дополнительно привлекались сотрудники полиции, аварийная бригада АО Николаевоблэнерго, АО Николаевгаз.

Напомним как житель Николаевщины погиб из-за неосторожности при курении.