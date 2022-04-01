Специалисты «Николаевводоканала» обследовали поврежденный оккупантами водовод и работают над его восстановлением: «Нужно немного подождать»

Директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко заявил, что специалисты уже обследовали участки, где в результате обстрелов российских оккупантов был поврежден водовод, который подает воду на Николаев. Работа над восстановлением водоснабжения продолжается.

Об этом он сообщил в видеообращении.

Как известно, вода в городе исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод к Николаеву в месте, к которому доступа сейчас нет.

— Вследствие боевых действий был поврежден водовод, который подает воду Николаеву. На сегодня нам удалось обследовать участки, где это случилось. Мы понимаем характер повреждений и будем работать над этим вопросом. Я не могу разглашать всех деталей и наши действия, но хочу сказать, что надежда у нас есть, что нам удастся восстановить. Сейчас нужно немного подождать. Для решения вопроса задействованы николаевский городской голова, военная администрация, а также все структуры, которые должны этим заниматься, - заявил Борис Дуденко.

Также он отметил, что местные власти вместе с предприятием с начала войны работают над вопросом создания резервного водоснабжения города. В частности, помочь Николаеву согласились коллеги со всех водоканалов Украины. Также в этом вопросе будет помогать бизнес, чтобы как можно скорее построили источник резервного водоснабжения и подали воду в город.

— Мы ждем выводов проектантов и геологической разведки относительно бурения скважин и получения воды с подземных хранилищ, чтобы обеспечить водоснабжение города. Работаем над этим вопросом с начала войны и уже сейчас вместе с Ассоциацией Укрводоканалэкология мы находимся на финишной прямой для проведения этих работ. Также отрабатывается еще один вопрос, но он немного далекой перспективе. Я все-таки надеюсь, что мы найдем выход из ситуации. На сегодня осуществляется подвоз воды к густонаселенным районам. Вода собирается из резервуаров чистой воды, она техническая , но пользоваться можно и в бытовых нуждах, - добавил Дуденко.

В свою очередь, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ситуация с подачей воды решится в Николаеве за несколько дней – либо подачу восстановят, либо будет подвоз. Также мэр Сенкевич рассказал о подготовке скважин в Николаеве – часть уже открыли, над остальными работают.