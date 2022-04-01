Николаевцев просят не путать унитазы с помойками, чтобы не забить канализационную систему

Несмотря на то, что в Николаеве уже 8 день отсутствует центральное водоснабжение, на полную мощность работает канализационная система. Поэтому горожан просят не выкидывать в унитазы все отходы, чтобы система не забилась.

Об этом пишет пресс-служба «Николаевводоканала».

«Друзья, сегодня 8 день, как все мы с вами без центрального водоснабжения. Не комфортно, тяжело, не удобно... понимаем ваши чувства. Каждый работник нашего предприятия тоже их чувствует. Сейчас функционирует на полную мощность только канализационная система. Специалисты насосных станций канализации обращаются ко всем горожанам с просьбой – не путайте унитаз с помойкой!» - сказано в сообщении.

Отмечается, что канализационная система функционирует для выведения стоков, их очистки, обеззараживания и выведения в природную среду.

«Много хлопот придают женщины, которые почему-то выбрасывают в канализацию… гигиенические прокладки. Помните, тряпки, средства личной гигиены, наполнители для кошачьих туалетов – в ведро!» - добавили на КП.

Также на предприятии заверили, что совместно с областными властями и военными делается все возможное, чтобы как можно скорее вернуть воду в дома николаевцев.

Как известно, вода в городе исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод к Николаеву в месте, к которому доступа сейчас нет.

В свою очередь, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ситуация с подачей воды решится в Николаеве за несколько дней – либо подачу восстановят, либо будет подвоз. Также мэр Сенкевич рассказал о подготовке скважин в Николаеве – часть уже открыли, над остальными работают.

В частности, специалисты «Николаевводоканала» обследовали поврежденный оккупантами водовод и работают над его восстановлением: «Нужно немного подождать».