В Твери горит НИИ Воздушно-космической обороны России

В четверг, 21 апреля, в центре российского города Тверь произошел масштабный пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны.

Об этом сообщает местное издание Tverigrad .

Этот институт занимался разработкой теории вооружения ПВО, производил навигационные приборы, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного и воздушного базирования.

Российские СМИ информируют, что возгорание возникло на втором этаже здания, по деревянным перекрытиям и пустотам огонь стремительно распространился на несколько этажей. Персонал научного учреждения Минобороны россии – более 30 человек – были эвакуированы.

Общая площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м, пожару предоставили третий номер сложности. На тушение огня отправили спасателей шести пожарных частей, а впоследствии привлекли вертолет. Из-за пожара в центре города наблюдается задымление.

В результате пожара произошел обвал кровли по всей площади здания. Огонь охватил три из четырех этажей здания оборонного НИИ.

По предварительным данным, причиной ЧП стал аварийный режим работы электросети, здание и проводка были старые.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, в результате ЧП погибли два человека, пострадали около 30, судьба еще одного человека пока остается неизвестной. При этом представитель скорой помощи Твери сообщал о 20 пострадавших. В областном ГУ МЧС подтвердили наличие пострадавших, не уточнив их количество.

По информации экстренных служб, некоторые пострадавшие надышались дымом, многие получили травмы, выпрыгивая из окон здания. На место происшествия прибыли 14 машин скорой помощи.

Впоследствии ТАСС со ссылкой на врачей сообщило, что госпитализировали семь человек, из них трое - в реанимации.