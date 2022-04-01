В Запорожской ОВА назвали причины катастрофы самолета Ан-26

Катастрофа самолета Ан-26 возле Запорожья произошла из-за тумана и низкой высоты полета.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

«Сегодня в 9:00 утра в районе Михайловки Запорожского района упал украинский самолет Ан-26, выполнявший технический рейс из Запорожья в Ужгород. В результате следственных действий установлено, что причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры. Один человек погиб, двое получили ранения разной степени тяжести», - говорится в сообщении.