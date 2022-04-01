В центре Тернополя легковушка въехала внутрь Кафедрального Собора, водителя госпитализировали

В Тернополе легковой автомобиль въехал в Кафедральный собор в центре города. В результате инцидента потерпевших нет.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Тернопольской области

23 апреля около 00:40 сотрудникам Тернопольского райуправления полиции поступило сообщение от священнослужителя Архикафедрального Собора Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы (УГКЦ) о том, что внутрь храма въехал автомобиль.

Выехав по вызову, сотрудники полиции установили, что 35-летняя жительница Тернополя, управляя автомобилем марки Audi, снеся центральную металлическую дверь Кафедрального собора, заехала внутрь культового сооружения и повредила церковное имущество.

На месте происшествия работали спасатели ГСЧС. Они приняли меры, чтобы не допустить возгорания транспортного средства, и с помощью лебедки отбуксировали автомобиль из помещения храма.

Водителя медики госпитализировали в одно из медучреждений. Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 178 («Повреждение религиозных сооружений или культовых домов») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Напомним, как возле Николаева «ВАЗ» врезался в ограждение колонны, водитель бросил авто и сбежал.