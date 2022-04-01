На Николаевщине на пожарах спасли два человека

Утром в воскресенье, 24 апреля в Николаевской области возникли два пожара. Сотрудникам спасательной службы удалось избежать жертв.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС.

Сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома поступило в 10:28. При проведении разведки, пожарные вывели на свежий воздух и передали медикам скорой медицинской помощи женщину 1956 года рождения.

На место происшествия работали три единицы техники и 12 человек ГСЧС.

Еще один случай зафиксирован в пгт. Братское. Здесь загорелось в частном жилом доме. Во время ликвидации пожара был спасен мужчина 1971 года рождения, однако от дальнейшей госпитализации потерпевший отказался.

Пожар площадью 25 кв. м ликвидирован. К тушению привлекалась одна единица спецтехники и пять пожарных.